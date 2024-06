La S.S. Lazio e Mizuno svelano la nuova maglia del portiere per la stagione 2024/25 FOTO

La maglia Home da portiere della stagione 2024-25 di S.S. Lazio firmata Mizuno, acquistabile sul sito ufficiale, trasmette dinamismo e innovazione grazie al suo design unico. Sul fronte della Maglia è presente un motivo geometrico che si sfuma in alto per dare risalto ai loghi del club e lo sponsor tecnico. Il collo a V ha stampato all'interno la scritta “noi l’amiamo…e per lei combattiamo” mentre all'esterno, sul retro della maglia, compare il motto 'Una fede, Una Passione', scritto in caratteri giapponesi per sottolineare il legame tra lo sponsor tecnico, il club e i tifosi.

100% Poliestere

La nuova maglia da portiere della Lazio