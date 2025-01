Lotito sulla Roma: "atteggiamento che non usano neanche in prima categoria"

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non ha esitato a esprimere il suo parere sulla partita di domenica scorsa, il derby contro la Roma. Senza fronzoli e con la solita schiettezza, Lotito ha lanciato una doppia frecciatina alla squadra di Claudio Ranieri, prendendo di mira non solo l’atteggiamento degli avversari, ma anche alcuni aspetti tattici e comportamentali del match. Lotito ha subito sottolineato come, nel corso del derby, la squadra di Ranieri abbia adottato un atteggiamento molto difensivo, cercando di chiudersi in difesa fin dalle prime battute.

Le occasioni mancate dalla Lazio

Nonostante le critiche alla Roma, Lotito ha anche analizzato la performance della Lazio, ammettendo che la squadra biancoceleste avrebbe potuto fare meglio nel concretizzare le occasioni da gol. Il presidente Lotito ha utilizzato parole dure per descrivere la partita, puntando il dito non solo sulle scelte tattiche della Roma ma anche sul comportamento della squadra avversaria, ritenuto poco sportivo in alcuni frangenti. La Lazio, secondo il suo presidente, avrebbe meritato sicuramente qualcosa di più, ma il calcio, si sa, è fatto anche di occasioni perse e di risultati che non sempre rispecchiano la realtà del gioco. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Nel derby, sicuramente nei primi 20 minuti non abbiamo avuto quella concentrazione che avremmo dovuto avere. Poi, per chi ha visto la partita, è stata una partita a senso unico. Nel calcio vieni punito se non sei concentrato. Abbiamo avuto tante occasioni, ma le abbiamo sprecate, e questo non significa che la prestazione nel suo complesso non abbia mostrato un posizionamento sportivo molto superiore a quello che alcuni vogliono far trapelare in relazione al risultato. Il risultato è legato ai due gol segnati, ma noi non li abbiamo segnati, quindi prendiamo atto di quello che è successo. Il campo, troppo spesso, non riflette le qualità e i meriti che si sono visti durante la prestazione. È chiaro che nei primi 20 minuti siamo andati sotto, e giustamente loro, fin dall’inizio, si sono messi dietro metà campo con tutta la squadra. La cosa che a me non è piaciuta, e lo dico con tutta onestà, è stato quell’atteggiamento di buttare il pallone via quando stavamo arrivando in porta. Quella è una cosa che non accade nemmeno in prima categoria.”

Il video delle parole di Lotito