Ultim'ora Fazzini, la Lazio ancora in vantaggio per chiudere

E' ormai una certezza che la Lazio interverrà sul calciomercato portando un nuovo centrocampista per il tecnico Marco Baroni. Una certezza è anche il fatto che il nome prioritario è quello di Jacopo Fazzini, giovane mezzala dell'Empoli.

In questi giorni si sono rincorse diverse voci, da una trattativa ad un passo alla chiusura ad una trattativa completamente arenata, la verità scopriamo stasera che sta nel mezzo. A confermarlo sono rispettivamente Claudio Lotito, presidente dei biancocelesti e il direttore sportivo dell'Empoli. Un confronto che è avvenuto indirettamente tramite la trasmissione Calciomercato-L'originale, condotta da Alessandro Bonan e dal maggiore esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Il presidente della Lazio è stato intercettato tra le strade di Roma e ha rilasciato le seguenti parole sull'interesse per Jacopo Fazzini dell'Empoli. Le sue parole:

Per Fazzini abbiamo fatto un'offerta che riteniamo importante e congrua, parliamo di più di 10 milioni, non una cosa da poco. Poi vediamo come va, non è che è o Fazzini o morte.

Dalla sponda Toscana risponde il Direttore Sportivo dell'Empoli Roberto Gemmi. Le sue parole esprimono la posizione che il club di Corsi ha su Fazzini. Le dichiarazioni:

Non discutiamo la cifra, anzi, eravamo vicini alla chiusura. La questione che ha fatto momentaneamente arenare la trattativa è la formula offerta dalla Lazio. Anche il Napoli ha mostrato interesse ma non come la Lazio. La trattativa al momento è arenata ma questo può starci, fa parte della negoziazione. Non vuol dire che non possiamo sederci di nuovo al tavolo per parlarne.