Lazio, il comunicato ufficiale su Dia: ecco quando rientra

Sono circolate tante voci in questi giorni su Boulaye Dia ma proprio in questi minuti, la Lazio ha fatto uscire un comunicato a riguardo. Ecco quando il calciatore farà rientro a Roma per tornare ad allenarsi con il resto del gruppo in vista della gara di domenica con il Bologna.

Il comunicato della Lazio su Boulaye Dia

La S.S. Lazio comunica che, a seguito dei costanti contatti fra il Club e la federazione senegalese, nella giornata di domani il giocatore Boulaye Dia farà rientro a Roma. Pertanto l’attaccante martedì sarà a Formello per la ripresa degli allenamenti.

Il tweet