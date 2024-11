WOMEN | Serie A, Roma-Lazio: le formazioni ufficiali

Mancano poche ore al fischio d'inizio del derby della capitale, gara che aprirà per le biancocelesti il girone di ritorno di Serie A. Alle 15:30 è previsto il fischio d'inizio di Roma-Lazio, gara valevole per la decima giornata di campionato, in cui le giallorosse ospiteranno la squadra di Grassadonia allo Stadio Tre Fontane di Roma. Le biancocelesti, reduci dalla quinta sconfitta in campionato contro l'Inter, persa per 1-0, dovranno cercare di fronteggiare una Roma in ottima forma e con tre vittorie consecutive in Serie A. Le aquilotte neopromosse, a sole sei lunghezze dopo nove giornate giocate, hanno la necessità di fare punti utili per avanzare in classifica, una vittoria oggi sarebbe fondamentale per iniziare a recuperare un girone d'andata negativo. Nel girone d'andata, giornata che ha aperto la prima giornata di campionato femminile, il derby capitolino della femminile era terminato in parità, 2-2 al Mirko Fersini di Formello, in quell'occasione le neopromosse biancocelesti hanno saputo tener testa alla Roma campionessa d'Italia in carica. Nel frattempo i tecnici delle rispettive squadre hanno diramato le formazioni ufficiali per Roma-Lazio, di seguito le scelte dei due allenatori.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (3-5-2): Cetinja; D'Auria, Connolly, Baltrip-Reyes; Oliviero, Goldoni, Eriksen, Simonetti, Belloumou; Visentin, Le Bihan. A disposizione: Kajan, Yang, Karresmaa, Zanoli, Castiello, Piemonte, Colombo, Pittaccio. Allenatore: Gianluca Grassadonia.



Le undici titolari della Roma

ROMA (4-3-3): Ceasar; Thøgersen, Cissoko, Minami, Di Guglielmo; Giugliano, Pandini, Greggi; Glionna, Giacinti, Haavi. A disposizione: Viens, Kumagai, Aigbogun, Corelli, Hanshaw, Kresche, Linari, Galli, Troelsgaard, Merolla. Allenatore: Alessandro Spugna.