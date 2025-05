Ufficiale Milan: Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore

Dopo le scorse indiscrezioni riguardo un suo possibile ritorno al Milan, finalmente la squadra rossonera ha annunciato sui suoi profili social il nuovo allenatore: Massimiliano Allegri, che tornerà a Milano dopo ben 11 anni.

depositphotos

L'ultima stagione al Milan

Allegri approdò per la prima volta su questa panchina nel 2010, anno in cui ha portato subito i rossoneri alla vittoria Scudetto. Con lui, nel 2011 il Milan conquistò la Supercoppa italiana battendo l'Inter, a Pechino. Nel 2012 Allegri arrivò a vincere, inoltre, il premio come miglior allenatore della precedente stagione. Nella stagione seguente, però, a causa di diversi fattori finanziari e tecnici, i rossoneri si tolsero subito dalla lotta scudetto e, nel 2014, dopo la sconfitta per 3-4 contro il Sassuolo, Allegri venne esonerato.

Il comunicato ufficiale del Milan

AC Milan è lieta di annunciare la nomina di Massimiliano Allegri a Chief Coach della Prima Squadra Maschile AC Milan è lieta di annunciare la nomina di Massimiliano Allegri a Chief Coach della Prima Squadra Maschile. Nato a Livorno l'11 agosto 1967, Massimiliano Allegri ha giocato in Serie A con Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli prima di iniziare la carriera di allenatore nel 2002. Ha allenato Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima di debuttare come allenatore in Serie A con il Cagliari nel 2008. Nel 2010 è passato al Milan, vincendo il 18° Scudetto del Club nella sua prima stagione, seguito dalla Supercoppa Italiana nel 2011. Dal 2014 al 2019, e di nuovo dal 2021 al 2024, è stato alla guida della Juventus, portandola a 5 scudetti di Serie A, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Il Club porge un caloroso benvenuto e un augurio a Massimiliano e al suo staff.

