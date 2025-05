Sarri-Lazio, incontro proseguito fino a tardi a casa di Lotito: i dettagli

Contatti in corso: trattativa aperta

Nella serata di ieri, gli agenti di Maurizio Sarri, ex tecnico della Lazio, si sono incontrati con la dirigenza biancoceleste in un ristorante della Capitale per discutere un possibile ritorno. Sebbene non sia ancora stato raggiunto un accordo definitivo, le sensazioni sono positive: l’attuale proposta del club non soddisfa del tutto lo staff del tecnico, ma le distanze sembrano colmabili.

La Lazio apre al rilancio

Come riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, la trattativa è poi proseguita a casa del presidente Lotito, segno di un interesse concreto da entrambe le parti. L'incontro si è protratto fino a tarda notte, segnale di un dialogo intenso e approfondito. Un punto chiave emerso nel confronto è la volontà della Lazio di garantire la permanenza dei giocatori più importanti della rosa, una condizione fondamentale per convincere Sarri a rimettersi in gioco. Le parti si aggiorneranno nuovamente nei prossimi giorni, con l’obiettivo di trovare un’intesa che possa segnare l’inizio di un nuovo ciclo in biancoceleste.