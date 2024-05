CdS | Tchaouna, la Lazio va di corsa: il club anticipa i tempi per chiudere il primo acquisto

Domenica sera si giocherà la partita con il Sassuolo, poi il campionato della Lazio sarà finito. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo il match ci sarà il contatto decisivo con la Salernitana per Tchaouna. L'attaccante francese è diventato un'occasione vista la retrocessione dei granata e si può portare a Roma con un'operazione da 10 milioni di euro. Visto ciò che è accaduto lo scorso anno con il primo acquisto (Castellanos) arrivato durante la preparazione estiva ad Auronzo, meglio muoversi d'anticipo. Il punto contro l'Inter e la vittoria della Roma hanno cancellato anche la minima e remota possibilità di arrivare in Champions, dunque il budget per il mercato sarà più basso.

Fabiani Fraioli

Contano le idee

Come affermato più volte da Fabiani, si punterà su profili giovani, anche se si è aperti ad ogni occasione. Tchaouna ha 20 anni ed è un ragazzo di prospettiva che si è fatto notare nonostante la retrocessione della Salernitana, allenata da 4 tecnici diversi. Il primo a dargli la maglia da titolare è stato Filippo Inzaghi e l'attaccante lo ha ripagato con una doppietta alla Samp in Coppa Italia ad ottobre. In totale ha siglato 6 gol e 4 assist. E' arrivato in Italia dal Rennes a titolo gratuito, ma se verrà ceduto la Salernitana dovrà riconoscere al club francese il 40% del cartellino, per questo è difficile che verrà fatto uno sconto alla Lazio. la società prova ad affondare il colpo fra maggio e giugno e con Tudor si muoverebbe sulla trequarti, andando a sostituire Felipe Anderson.

Boulaye Dia

Oltre a Tchaouna la Lazio sarebbe interessata a Dia, che proprio con la Salernitana ha segnato 16 gol la scorsa stagione. Attualmente è un separato in casa, ma nonostante ciò la sua valutazione è più alta. Lotito e Fabiani cercano una terza punta, ma la punta granata aspetterà prima di prendere una decisione, visti i corteggiamenti dalla Premier League.