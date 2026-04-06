Primavera Live | Lazio-Napoli 1-0: termina il match
Dopo la sconfitta beffa contro l'Inter nella scorsa giornata, la Lazio Primavera torna in campo e lo fa davanti al proprio pubblico
Dopo la sconfitta beffa contro l'Inter nella scorsa giornata, la Lazio Primavera torna in campo e lo fa davanti al proprio pubblico
Dopo la sconfitta beffa contro l'Inter nella scorsa giornata, la Lazio Primavera torna in campo e lo fa davanti al proprio pubblico. La squadra di Punzi ospita il Napoli per una sfida di bassa classifica: i biancocelesti si trovano, infatti, al 15° posto con 39 punti, mentre i campani sono 17° a +7 dal terzultimo posto alla ricerca di punti per evitare il playout.
Le formazioni ufficiali
LAZIO: Pannozzo, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Farcomeni, Munoz, Ferrari, Pernaselci, Sana Fernandes.
A disp.: Bosi, Ciucci, Calvani, Battisti, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Montanio, Iorio, Cangemi.
All.: Francesco Punzi
NAPOLI: Ferrante, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Smeraldi, Prisco, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Baridò, Olivieri.
A disp.: Pugliese, Spinelli, Colella, De Luca, Cimmaruta, Raggioli, Borriello, Alvarez, Eletto, Gorica, Genovese.
All.: Dario Rocco
Il Live scritto del match
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96'
Termina il match
La Lazio vince 1-0 e mette una serissima ipoteca sulla salvezza
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90'
Tempo addizionale
Decretati 6 minuti di recupero
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89'
GOOOOOOL LAZIOOOOOOO
Gelli glaciale dal dischetto spiazza Ferrante
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88'
RIGORE PER LA LAZIO
Santagostino si guadagna il calcio di rigore dopo essere stato toccato da Genovese in area
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81'
Sostituzione Lazio
Fuori: Farcomeni, Serra
Dentro: Battisti, Marinaj
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71'
Sostituzione Lazio
Fuori: Cuzzarella
Dentro: Montano
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67'
Sostituzioni Napoli
Fuori: Olivieri, Prisco
Dentro: Colella, Genovese
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64'
Doppia occasione Napoli
Sugli sviluppi di un corner doppio prodigioso intervento di Pannozzo prima su Lo Scalzo e poi su Garofalo da distanza ravvicinatissima
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61'
Sostituzione Lazio
Fuori: Munoz
Dentro: Gelli
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58'
Sostituzioni Napoli
Fuori: Baridò
Dentro: Pereyra, Borriello
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52'
Traversa Lazio
Cross pennellato di Farcomeni, stacco di Santagostino che impatta bene ma la palla scheggia la traversa.
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45'
Inizia il secondo tempo
Al via la ripresa
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45'
Sostituzione Lazio
Fuori: Pernaselci
Dentro: Calvani
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46'
Termina il primo tempo
0-0 dopo i primi 45' di gioco
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45'
Tempo addizionale
Aggiunto un minuto di gioco
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44'
Occasione Lazio
Serpentina di Sana Fernandes in area, che va al tiro di punta ma Garofalo si oppone
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39'
Ocassione Lazio
Cuzzarella va al traversone in area, che viene allontanato dalla difesa, sulla respinta Munoz si coordina per la conclusione al volo, palla che finisce a lato
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36'
IL NAPOLI SBAGLIA IL RIGORE
Camelio tira fuori un bruttissimo rigore calciato
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35'
Rigore per il Napoli
Fallo di mano di Santagostino, episodio sfortunato per la Lazio
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30'
Ritmo più basso
Le due squadre ora si cautelano di più ed il ritmo della partita inevitabilmente si abbassa
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25'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Farcomeni, intervento in ritardo su una ripartenza del Napoli
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15'
Occasionissima Lazio
La Lazio si divora un gol praticamente già fatto, Farcomeni trova Serra solo davanti al portiere, che stoppa però male la palla, sul rimpallo la sfera resta sui piedi di Farcomeni ceh va alla conclusione a botta sicura ma salva sulla linea Prisco.
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10'
Occasione Napoli
Conclusione dalla distanza bloccata in due tempi da Pannozzo
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5'
Occasione Lazio
Ci prova Sana Fernandes con una conclusione improvvisa, blocca la sfera Ferrante
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2'
Corner per il Napoli
Primo calcio d'angolo della partita in favore del Napoli, palla che viene spazzata dalla difesa biancoceleste.
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1'
Inizia la gara
Muove il primo pallone di gioco il Napoli