Primavera Live | Lazio-Napoli 1-0: termina il match

Dopo la sconfitta beffa contro l'Inter nella scorsa giornata, la Lazio Primavera torna in campo e lo fa davanti al proprio pubblico

Beniamino Civitelli /
Lazio Primavera - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Lazio Primavera - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Dopo la sconfitta beffa contro l'Inter nella scorsa giornata, la Lazio Primavera torna in campo e lo fa davanti al proprio pubblico

Beniamino Civitelli /

Dopo la sconfitta beffa contro l'Inter nella scorsa giornata, la Lazio Primavera torna in campo e lo fa davanti al proprio pubblico. La squadra di Punzi ospita il Napoli per una sfida di bassa classifica: i biancocelesti si trovano, infatti, al 15° posto con 39 punti, mentre i campani sono 17° a +7 dal terzultimo posto alla ricerca di punti per evitare il playout.

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Le formazioni ufficiali

Punzi
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

LAZIO: Pannozzo, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Farcomeni, Munoz, Ferrari, Pernaselci, Sana Fernandes.

A disp.: Bosi, Ciucci, Calvani, Battisti, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Montanio, Iorio, Cangemi.

All.: Francesco Punzi


NAPOLI: Ferrante, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Smeraldi, Prisco, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Baridò, Olivieri.

A disp.: Pugliese, Spinelli, Colella, De Luca, Cimmaruta, Raggioli, Borriello, Alvarez, Eletto, Gorica, Genovese.

All.: Dario Rocco

Il Live scritto del match

  • 96'
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    Termina il match

    La Lazio vince 1-0 e mette una serissima ipoteca sulla salvezza

  • 90'
    whistle
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    Tempo addizionale

    Decretati 6 minuti di recupero

  • 89'
    goal
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    GOOOOOOL LAZIOOOOOOO

    Gelli glaciale dal dischetto spiazza Ferrante 

  • 88'
    penalty
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    RIGORE PER LA LAZIO

    Santagostino si guadagna il calcio di rigore dopo essere stato toccato da Genovese in area

  • 81'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Farcomeni, Serra

    Dentro: Battisti, Marinaj

  • 71'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Cuzzarella

    Dentro: Montano

  • 67'
    substitution
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    Sostituzioni Napoli

    Fuori: Olivieri, Prisco

    Dentro: Colella, Genovese

  • 64'
    shot_saved
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    Doppia occasione Napoli

    Sugli sviluppi di un corner doppio prodigioso intervento di Pannozzo prima su Lo Scalzo e poi su Garofalo da distanza ravvicinatissima

  • 61'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Munoz

    Dentro: Gelli

  • 58'
    substitution
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    Sostituzioni Napoli

    Fuori: Baridò

    Dentro: Pereyra, Borriello 

  • 52'
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    Traversa Lazio

    Cross pennellato di Farcomeni, stacco di Santagostino che impatta bene ma la palla scheggia la traversa.

  • 45'
    break_start
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    Inizia il secondo tempo

    Al via la ripresa

  • 45'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Pernaselci

    Dentro: Calvani

  • 46'
    break_start
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    Termina il primo tempo

    0-0 dopo i primi 45' di gioco

  • 45'
    whistle
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    Tempo addizionale

    Aggiunto un minuto di gioco 

  • 44'
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    Occasione Lazio

    Serpentina di Sana Fernandes in area, che va al tiro di punta ma Garofalo si oppone

  • 39'
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    Ocassione Lazio

    Cuzzarella va al traversone in area, che viene allontanato dalla difesa, sulla respinta Munoz si coordina per la conclusione al volo, palla che finisce a lato

  • 36'
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    IL NAPOLI SBAGLIA IL RIGORE

    Camelio tira fuori un bruttissimo rigore calciato

  • 35'
    penalty
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    Rigore per il Napoli

    Fallo di mano di Santagostino, episodio sfortunato per la Lazio 

  • 30'
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    Ritmo più basso

    Le due squadre ora si cautelano di più ed il ritmo della partita inevitabilmente si abbassa

  • 25'
    yellow_card
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    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Farcomeni, intervento in ritardo su una ripartenza del Napoli

  • 15'
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    Occasionissima Lazio

    La Lazio si divora un gol praticamente già fatto, Farcomeni trova Serra solo davanti al portiere, che stoppa però male la palla, sul rimpallo la sfera resta sui piedi di Farcomeni ceh va alla conclusione a botta sicura ma salva sulla linea Prisco.

  • 10'
    shot_saved
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    Occasione Napoli

    Conclusione dalla distanza bloccata in due tempi da Pannozzo

  • 5'
    shot_saved
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    Occasione Lazio

    Ci prova Sana Fernandes con una conclusione improvvisa, blocca la sfera Ferrante

  • 2'
    corner_kick
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    Corner per il Napoli

    Primo calcio d'angolo della partita in favore del Napoli, palla che viene spazzata dalla difesa biancoceleste.

  • 1'
    match_started
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    Inizia la gara

    Muove il primo pallone di gioco il Napoli

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