Il Bologna batte la Cremonese e scavalca la Lazio in classifica

Finale di fuoco a Cremona: nonostante un’esplosione per parte e un calcio di rigore assegnato ai padroni di casa, il Bologna vince per 1-2 e torna all’ottavo posto occupato in precedenza dalla Lazio. Pisa-Torino e Inter-Roma chiuderanno questa domenica pasquale di Serie A.

Pallone Serie A - Proietto

Cremonese-Bologna

Partenza a mille degli ospiti che trovano il vantaggio con Joao Mario dopo soli tre minuti. Dopo una grande azione sviluppata sul lato sinistro, Rowe sigla il doppio vantaggio. Nel finale cresce la Cremonese che mette in difficoltà un paio di volte la difesa di Italiano. Floriani Mussolini si conquista un calcio di rigore che viene trasformato da Bonazzoli. Finale di partita abbastanza acceso: il direttore di gara viene richiamato dal Var ed espelle Maleh, Ferguson invece riceve una doppia ammonizione nel giro di un minuto. Non basta quindi il gol di Bonazzoli per pareggiare i conti; discorso diverso invece per il Bologna che con questa vittoria torna ad occupare l’ottavo posto in classifica.