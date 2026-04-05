Pisa-Torino 0-1, Adams firma la vittoria per i granata

La partita delle 18.00 di questa Pasqua è Pisa-Torino. Il risultato finale segna la vittoria degli ospiti grazie ad un gol di Che Adams al minuto 80. Un match estremamente equilibrato con il pareggio che sembrava scritto. Esulta quindi la squadra ospite mentre il Pisa rimpiange non aver sfruttato qualche episodio che poteva essere favorevole.

La partita

Un partita che vede il Pisa partire forte con l'intenzione di portare a casa una vittoria per sperare ancora in una salvezza che oramai sembra un miraggio. I toscani riescono a contenere il Torino per i primi 45 minuti creando anche più occasioni in fase offensiva. La palla d'oro capita ad Aebischer che spreca sfiorando il palo.

Nel secondo tempo esce fuori piano piano il Toro di D'Aversa. La manovra granata si fa sempre più incisiva sopratutto con giocate che passano per le fasce. Al minuto 80 il risultato cambia. Ci pensa Che Adams a siglare la rete dell'1-0 con freddezza ed opportunismo. Il Pisa è spento e stanco, la reazione nel finale non arriva e finisce 0-1.

Le rispettive classifiche

Altra sconfitta per il Pisa. I punti restano 18 e la posizione in classifica l'ultima. La serie B è solo questione di matematica, impossibile pensare ad un miracolo per i toscani.

Orgoglio granata che al momento si trova alla posizione 12. I punti in classifica sono 36 e l'arrivo di D'Aversa ha portato sicuramente un beneficio importante per la società di Cairo.