Di Livio innamorato di Zaccagni: "Superiore a Leao"

Un esperto in questo ruolo, ovvero Angelo Di Livio, è stato chiamato in causa per analizzare e commentare le prestazioni di Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste è senza alcun dubbio in forte crescita con la maglia della Lazio. L'inizio ha visto un periodo altalenante che non faceva rendere al meglio il numero 10.

Angelo Di Livio ha speso solo bellissime parole per il giocatore della nazionale italiana fino a quando il discorso non è andato a finire su dei confronti con altri giocatori dello stesso identico ruolo di Zaccagni.

Zaccagni-Leao il migliore secondo Di Livio

Il paragone a cui è stato sottoposto Angelo Di Livio è stato quello tra Mattia Zaccagni e Raphael Leao, due numeri 10, due giocatori certamente con caratteristiche e modi di giocare diversi.

Di Livio è andato al sodo esattamente come amava fare in campo, giocatore concreto, pragmatico e di grande sostanza. Ecco le sue parole:

Zaccagni o Leao? Secondo me Zaccagni è superiore a Leao in questo momento, lo dicono i numeri e le sue prestazioni. Leao è troppo discontinuo.

I numeri di quest'anno ( e non solo ) tra i due calciatori

Occhio alle statistiche ma anche un'analisi che supera il limite della matematica. Oltre ai numeri che sono dalla parte del capitano della Lazio Zaccagni, autore di 5 gol e 3 assist nelle prime 16 giornate di campionato. Più produttivo rispetto al portoghese che si è dimostrato comunque importante per il Milan; 3 gol e 4 assist sono però un bottino abbastanza striminzito per il miglior giocatore del campionato 2022. Non solo dal punto di vista della produttività Zaccagni si sta dimostrando superiore ma anche l'apporto che sta dando il capitano della Lazio è migliore rispetto a quello di Leao per il Milan, spesso criticato per atteggiamenti poco professionali e costruttivi.