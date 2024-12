Ansia Vecino in casa Lazio: altro infortunio e lungo stop

Pessime notizie dall'infermeria della Lazio. Un uomo fondamentale per la sua esperienza e il suo impiego rischia di rivedere il campo tra parecchio tempo, parliamo di Matias Vecino. Una notizia che colpisce duramente il quartier generale di Formello, dove mister Baroni è già in crisi in quel reparto e il fatto che sia l'infortunio sia capitato ad un uomo dei suoi uomini più duttili è sicuramente un'aggravante non da poco.

Oltre la pessima notizia in sè un'altra cosa che fa tremare i biancocelesti è, anche se non completamente certo, il periodo di stop che riguarderà il numero 5 laziale.

Maggiori dettagli sull'infortunio di Vecino

Come già detto, Matias Vecino si ferma ancora. Il centrocampista ha avuto una ricaduta proprio mentre stava recuperando dall’infortunio muscolare rimediato nella partita di Europa League contro i bulgari del Ludogorets. I tempi di recupero sono piuttosto lunghi, si parla di circa due mesi di stop.

Il rientro quindi, potrebbe essere addirittura nel mese febbraio inoltrato. Ovviamente questa stima non è ancora completamente delineata e nei giorni a seguire verrà fatta maggiore chiarezza per quelle che sono le condizioni del giocatore uruguiano.

Un motivo in più per il centrocampista a Gennaio

Oramai è tanto tempo che nell'ambiente laziale si parla dell'urgenza di portare un tassello sulla linea di centrocampo. Questo avveniva già prima dell'ennesimo infortunio di Gaetano Castrovilli, che mette il giocatore in forte bilico per quello che è il suo futuro in biancoceleste.

Adesso ad aggiungersi al centrocampista sopracitato vi è la pessima notizia che riguarda Matias Vecino. La Lazio sta perdendo i pezzi a centrocampo e da esigenza che era l'arrivo di un centrocampista ora sta diventando una vera e propria urgenza.

Fortunatamente il calciomercato invernale è alle porte e la Lazio non deve farsi trovare impreparata. La società ha l'occasione per immettere una nuova pedina al tecnico Baroni continuando a coltivare quanto di fatto di eccellente nella stagione corrente.