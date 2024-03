CorSera | 3 sfide coi bianconeri in 25 giorni è record. Maestrelli nel '74 schierò le riserve

Come riportato dal Corriere della Sera, non era mai successo che la Lazio affrontasse la Juventus per ben tre volte in soli venticinque giorni: 30 marzo campionato, 2 aprile andata di di Semifinale di Coppa Italia ed il 23 aprile ci sarà il ritorno. La Juventus è la squadra più affrontata dalla Lazio nella sua storia, ma il bilancio è molto negativo sopratutto in campionato con 36 vittorie e 87 sconfitte, il dato migliora nelle coppe con 11 vittorie biancocelesti e 12 bianconere.

Quest'anno sarà la nona volta che ci saranno quattro sfide tra Lazio e Juve ed il bilancio più negativo risale all'era Pioli con quattro sconfitte su quattro. Anche nella stagione del primo scudetto biancoceleste ('73-74) la banda Maestrelli incontrò quattro volte la Juventus. Le due partite di campionato si chiusero con un 3-1 a testa. In Coppa Italia nella gara d'andata, Maestrelli schierò tutti i titolari e finì 0-0 all'Olimpico, nella gara di ritorno la Lazio si trovava in campionato a +3 sulla Juventus a otto giornate dal termine e dopo veniva il derby, allora Maestrelli decise di schierare a Torino una squadra con molte riserve e la Juve vinse comodamente 3-0, ma dopo la Lazio riuscì a vincere il derby allungando in classifica sulla Juventus e sappiamo tutti come si concluse quel campionato.