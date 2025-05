Lo Monaco: "Palladino, dimissioni inaspettate e rischiose"

Le dimissioni di Raffaele Palladino dalla guida tecnica della Fiorentina hanno colto tutti di sorpresa. Tra i tanti osservatori del panorama calcistico italiano, anche Pietro Lo Monaco, direttore sportivo di lungo corso, ha espresso il proprio stupore ai microfoni di Radio FirenzeViola. Secondo Lo Monaco, nonostante una stagione tutto sommato positiva, chiusa con un sesto posto in classifica che aveva attenuato le critiche, la scelta dell’allenatore rappresenta un gesto inaspettato:

“Non me lo aspettavo. Con il sesto posto si era mitigata una parte della contestazione.”

Un problema di visione societaria

Per Lo Monaco, alla base delle dimissioni potrebbe esserci una questione più profonda: il modello di gestione internadella società viola.

“Il problema è da come imposti il modus vivendi della tua società.”

La Fiorentina, secondo l’esperto dirigente, è rimasta statica e impermeabile alle critiche, senza seguire le polemiche esterne, come già accaduto in passato con Vincenzo Italiano. Questa rigidità potrebbe aver pesato nel rapporto con Palladino, culminato in un distacco improvviso e doloroso.

Fraioli

Esperienze passate e riflessioni personali

Lo Monaco ha ricordato anche esperienze simili vissute in prima persona:

“A me è successo che un allenatore pensava di essere riconfermato, ma se non sposi a pieno il progetto della società è giusto cambiare strada.”

Da dirigente, ha sempre cercato profili convinti e coerenti con il progetto tecnico e societario, senza accettare mezze misure. Un possibile margine per ricucire lo strappo potrebbe esserci, ma la reazione della dirigenza è comprensibile:

“Il club gli ha fatto il rinnovo di contratto. Se si vede rispondere con una cosa del genere, è normale che si irrigidisca.”

L'avvertimento su un possibile futuro all'Atalanta

Infine, Lo Monaco si sbilancia anche su un’ipotesi che circola con insistenza: l’arrivo di Palladino sulla panchina dell’Atalanta, nel caso Gasperini dovesse salutare.

“Io fossi in lui non andrei all'Atalanta. Sarebbe un errore strategico grave.”

Per Lo Monaco, subentrare a un allenatore vincente come Gian Piero Gasperini sarebbe rischioso e controproducente per un tecnico ancora in fase di affermazione. La Fiorentina si trova ora a un bivio tecnico e strategico, e le dimissioni di Palladino potrebbero aprire scenari imprevisti. Il giudizio di Lo Monaco, pur distaccato, offre una chiave di lettura esperta su dinamiche societarie che troppo spesso restano opache. Resta da vedere se la società gigliata riuscirà a voltare pagina, oppure se l’addio dell’allenatore sarà solo il primo capitolo di una crisi più ampia.