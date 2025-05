Bologna: Skorupski, futuro in bilico dopo la Coppa Italia

La stagione 2024/25 è destinata a rimanere nella storia del Bologna e nel cuore dei suoi tifosi. Dopo 51 anni di digiuno, il club rossoblù ha finalmente riportato a casa un trofeo importante: la Coppa Italia. Un successo reso possibile anche grazie alle straordinarie parate di Lukasz Skorupski nella finale, che lo hanno consacrato tra i protagonisti assoluti della stagione.

Rinnovo automatico, ma permanenza incerta

Nonostante l'euforia per il trionfo, il futuro del portiere polacco non è affatto scontato. Il suo contratto, inizialmente in scadenza nel 2025, è stato rinnovato automaticamente fino al 2026, grazie al numero minimo di presenze raggiunto in campionato. Tuttavia, questo prolungamento non garantisce la permanenza a Bologna. Secondo quanto riportato dal portale polacco Meczyki.pl, il nome di Skorupski è finito sul taccuino di alcuni club della Saudi Pro League, alla ricerca di portieri esperti e affidabili. In Arabia Saudita, dove gli investimenti nel calcio europeo sono ormai una realtà consolidata, non mancherebbero offerte economicamente importanti.

Quale scelta per il futuro?

Skorupski, classe 1991, si trova di fronte a una decisione non semplice: rimanere a Bologna, dove è ormai un simbolo della rinascita, o accettare un’eventuale proposta estera, con la prospettiva di un contratto più ricco ma in un campionato meno competitivo. La società rossoblù, dal canto suo, potrebbe valutare la sua cessione per reinvestire su un profilo più giovane o per fare cassa. Con il mercato estivo alle porte, il futuro di Skorupski sarà uno dei temi caldi in casa Bologna. Molto dipenderà dalle offerte concrete che arriveranno e dalla volontà del giocatore, che dopo anni di militanza in Italia potrebbe essere tentato da una nuova avventura internazionale.