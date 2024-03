Incassi Champions, ecco quanto ha guadagnato la Lazio quest’anno

Calcio e Finanza ha diffuso quest’oggi un articolo focalizzato sulla stima dei ricavi ottenuti dalla Lazio nel corso del suo percorso in Champions League, affidandosi “sulla base dei dati a disposizione“. Nonostante l'eliminazione subita ieri contro il Bayern Monaco, la squadra di Maurizio Sarri può comunque vantarsi di un eccellente cammino in coppa, il quale ha contribuito significativamente agli introiti finanziari del club biancoceleste.

Malgrado la sconfitta per 3-0 all'Allianz Arena, la Lazio può uscire a testa alta dalla massima competizione europea. La partecipazione alla Champions League non solo ha rappresentato un'importante vetrina internazionale per la squadra, ma ha anche generato diversi introiti attraverso molteplici fonti di guadagno, tra cui diritti televisivi, premi per il rendimento e incassi dagli incontri.

Di seguito le cifre esplicitate nell’articolo: