Dai fischi a Juve m***a per Felipe e poi i cori per Cragnotti: il racconto della protesta

Una gara iniziata con lo striscione contro i giocatori che hanno preso parte al derby, con tanto di numeri di maglia. Come ci si poteva aspettare i tifosi della Lazio non hanno risparmiato i biancocelesti dopo la sconfitta al derby in un momento assai delicato per la stagione, riservando loro una protesta fatta di cori e fischi.

Fischi per Felipe Anderson e cori contro la Juve

Curioso quanto accaduto in occasione del gol del vantaggio siglato Felipe Anderson: nessuno ha urlato il suo nome, come di consueto. Una bordata di fischi ha coperto i pochi dello stadio che si erano decisi a festeggiare il suo gol. Poco dopo i fischi si sono ripetuti a ogni tocco del brasiliano. Inoltre, dalla curva nord è partito un coro contro la Juventus, chiaro riferimento a quella che, stando agli ultimi rumors, dovrebbe essere la prossima destinazione del giocatore.

I cori per la storia della Lazio

Prima Simeone e poi Giuliano Fiorini passando per Sergio Cragnotti. “C'è solo un presidente” intonato dopo aver fatto il nome dell'ex presidente della Lazio. Chiaro l'intento di voler ricordare figure che hanno fatto la storia dei colori biancocelesti e che sono tuttora ricordati con affetto dai tifosi biancocelesti per aver sempre dato l'anima. Tra questi, ricordato anche il più recente Stefan Radu.