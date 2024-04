MOVIOLA - Gara tranquilla per Zufferli: giusta la scelta sul gol di Vecino

Termina la sfida di Serie A tra Lazio e Salernitana con il risultato di 4–1. A guidare l'incontro è stato il fischietto della sezione di Udine Luca Zufferli. Insieme a lui gli assistenti Berti e Del Giovane: Doveri il IV ufficiale mentre Paterna e Aureliano sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Per l'arbitro è stato il 1° incrocio con la Lazio e con la Salernitana.

Il primo tempo

Al minuto 14‘ Gyomber tocca il pallone con la mano in area ma non viene concesso il rigore: dopo un angolo calciato da Luis Alberto al centro dell'area di rigore, Gyomber interviene chiaramente con il braccio sul pallone. L'arbitro Zuffoli si dirige verso il punto del rigore ma non fischia, permettendo così che il gioco continui. Il pallone giunge a Vecino che, con un tiro di rovesciata, segna il gol del 2-0. Al 42esimo la Lazio ha protestato per un intervento di Boateng su Patric. Durante un duello per un cross proveniente dalla destra, il giocatore tedesco è arrivato prima sull'avversario e, atterrando, gli ha calpestato i piedi. Ciò ha causato evidente sofferenza all'atleta spagnolo.

Il secondo tempo

Nella seconda frazione poco da segnalare. L’arbitro ha estratto in totale un solo cartellino giallo al 36esimo per Coulibaly della Salernitana.