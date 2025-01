Lazio-Kike Salas stop: il giocatore rischia grosso

La Lazio su Kike Salas. Una notizia di calciomercato durata poche ore. La voce che stava girando sulla stampa italiana sull'interesse dei biancocelesti per il promettente difensore si è arenata per questione extra campo.

L'edizione odierne de Il Corriere dello sport riepiloga i brutti fatti che stanno riguardando il giocatore da ieri. La polizia spagnola sta ovviamente indagando per delineare quanto di sospetto ci sia attorno al suo operato da calciatore del Siviglia.

La ricostruzione dei fatti

La notizia esplode ieri mattina e percorre nel giro di pochi minuti la tratta Spagna-Italia. Nella mattinata del 14 gennaio, infatti, la Policia Nacional ha prelevato il centrale difensivo spagnolo per portarlo in commissariato e interrogarlo su un possibile caso e giro di scommesse sportive illegali. Nessun arresto però, in giornata è potuto rientrare a casa.

La situazione che riguarda Kike Salas

Le azioni contestate al difensore del Siviglia sarebbero alcune ammonizioni sospette che avrebbe ricevuto nel finale della scorsa stagione. A quanto pare su quelle sanzioni avrebbero scommesso alcune persone vicine al calciatore, con conseguenti vittorie in denaro. Secondo quanto riferito da El Confidencial, la polizia contro le scommesse illegali starebbe indagando sugli ultimi 7 cartellini gialli, dei 10 totali del suo campionato, concentrati tutti nelle ultime 9 partite giocate da Salas.

Sul caso, ora, sta investigando il Tribunale di Moron de la Frontera, la sua città natale. Insieme a lui sono invischiate anche due suoi amici. Se la frode dovesse essere confermata, il centrale spagnolo rischierebbe una pena compresa tra i sei mesi e i tre anni di carcere, oltre a una lunga squalifica sportiva. Il Siviglia, dal canto suo, sembrava non saperne nulla. Lo scorso 26 dicembre il club aveva rinnovato il contratto del ragazzo fino al 2029 per monetizzare sulla sua cessione, al momento improbabile, come riportato da Il Corriere dello Sport.