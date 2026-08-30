Women's cup Live | Lazio-Parma 0-0: primo squillo con Goldoni

Seconda gara interna per la Lazio Women nella nuova edizione di Women’s Cup. Dopo la vittoria alla prima giornata contro il Napoli, dove le biancocelesti hanno calato il poker, che le ha portate in automatico in vetta al girone, a pari punti con l’Inter, la squadra di mister Grassadonia si prepara ad ospitare il Parma alle ore 18:00 con l’obiettivo di conquistare una vittoria bis e mantenere il primato nel girone A.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Freeman; Fordos, Connolly, Zannini; Zanoli, Le Mouël, Martin, Goldoni, Castiello; Camacho, Visentin. A disposizione: Cetinja, Gregori, Roddar, Masu, Portales, Longobardi, Sciabica, Monnecchi, Mancini, Frenquellucci. Allenatore: Gianluca Grassadonia

PARMA (4-2-3-1): Ceasar; Dominguez, Szymaszek, Ambrosi, Merlo; Uffren, Jorde; Cavallin, Erik, Bowie; Distefano. A disposizione: Copetti, Fierro, Soares Martins, Sharts, Rabot, Pondini, Minuscoli, Zappettini, Gueguen, Milani, Christensen, Musumeci. Allenatore: Giovanni Valente

La designazione arbitrale

Arbitro: Simone Palmieri (sez. Avellino)

Assistenti: Vito Mattia Losapio - Gabriele Elisino

IV Ufficiale: Andrea Prencipe

Il live del match tra Lazio e Parma