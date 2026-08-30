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Women's cup Live | Lazio-Parma 0-0: primo squillo con Goldoni

Seconda sfida della Women's cup per le biancocelesti di mister Grassadonia che ospitano al Fersini il Parma

Ginevra Sforza /

Seconda sfida della Women's cup per le biancocelesti di mister Grassadonia che ospitano al Fersini il Parma

Ginevra Sforza /

Seconda gara interna per la Lazio Women nella nuova edizione di Women’s Cup. Dopo la vittoria alla prima giornata contro il Napoli, dove le biancocelesti hanno calato il poker, che le ha portate in automatico in vetta al girone, a pari punti con l’Inter, la squadra di mister Grassadonia si prepara ad ospitare il Parma alle ore 18:00 con l’obiettivo di conquistare una vittoria bis e mantenere il primato nel girone A.

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Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Freeman; Fordos, Connolly, Zannini; Zanoli, Le Mouël, Martin, Goldoni, Castiello; Camacho, Visentin. A disposizione: Cetinja, Gregori, Roddar, Masu, Portales, Longobardi, Sciabica, Monnecchi, Mancini, Frenquellucci. Allenatore: Gianluca Grassadonia

PARMA (4-2-3-1): Ceasar; Dominguez, Szymaszek, Ambrosi, Merlo; Uffren, Jorde; Cavallin, Erik, Bowie; Distefano.  A disposizione: Copetti, Fierro, Soares Martins, Sharts, Rabot, Pondini, Minuscoli, Zappettini, Gueguen, Milani, Christensen, Musumeci. Allenatore: Giovanni Valente

La designazione arbitrale

Arbitro: Simone Palmieri (sez. Avellino)   

Assistenti: Vito Mattia Losapio - Gabriele Elisino 

IV Ufficiale: Andrea Prencipe   

Il live del match tra Lazio e Parma

  • 16'
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    Freeman salva la Lazio

    Grande parata del nuovo portiere biancoceleste sul tiro di una giocatrice del Parma

  • 12'
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    A Goldoni risponde Ambrosi

    Ambrosi stacca di testa da dietro e risponde all'occasione di Goldoni. Anche in questo caso la sfera finisce sul fondo

  • 4'
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    Primo squillo della Lazio con Goldoni

    Prima palla gol per la Lazio: piatto di destro di Goldoni, che sfortunatamente non trova lo specchio della porta

  • 1'
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    Fischio d'inizio!

    Inizia Lazio-Parma, gara valida per la seconda giornata di Women's cup

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