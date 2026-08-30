Lazio-Genoa, i convocati: prima per Sutalo, out Ratkov, la scelta su Romagnoli

La vittoria in trasferta all'esordio in Serie A contro il Bologna ha dato un respiro di sollievo all'ambiente laziale, soprattutto dopo la pesantissima serata horror all'Olimpico di Roma per i 32esimi di Coppa Italia contro il Mantova, quando la Lazio è stata eliminata dalla competizione per mano di una formazione cadetta.

Se il successo al Dall'Ara ha portato i primi tre punti, oggi contro il Genoa ci sarà un altro test importante per capire se la squadra di Gattuso ha intenzione di proseguire sulla stessa linea mostrata contro i felsinei o meno. Di seguito i giocatori convocati dal tecnico biancoceleste in occasione della gara interna contro la formazione guidata da De Rossi.

La lista dei convocati

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;

Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Pedraza, Provstgaard, Romagnoli, Sutalo, Tavares;

Centrocampisti: Belahyane, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.

Prima per Sutalo, out Ratkov

Prima convocazione per il neo acquisto Sutalo, rientrato dopo un problema alla caviglia che lo aveva costretto a restare ai box da metà luglio. Confermate le assenze di Marusic e Dele-Bashiru, entrambi rimasti infortunati nell'ultima di campionato contro il Bologna. Mentre una novità importante sta nella mancata convocazione di Petar Ratkov, un segnale di mercato che conferma l'imminente addio al club biancoceleste.