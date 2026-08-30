Di Marzio: "È fatta per Ratkov al Levante. Accordo totale…"
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è fatta per il passaggio di Petar Ratkov al Levante
Petar Ratkov - Vai onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Dopo la non convocazione per la gara di questa sera tra Lazio e Genoa. Petar Ratkov è pronto a lasciare la Capitale.
Ratkov al Levante
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è fatta per il passaggio di Petar Ratkov al Levante. L'accordo prevede un prestito oneroso di 1 milione con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro.