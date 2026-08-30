Di Marzio: "È fatta per Ratkov al Levante. Accordo totale…"

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è fatta per il passaggio di Petar Ratkov al Levante

Beniamino Civitelli /
Petar Ratkov - Vai onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Petar Ratkov - Vai onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Dopo la non convocazione per la gara di questa sera tra Lazio e Genoa. Petar Ratkov è pronto a lasciare la Capitale.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Ratkov al Levante

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è fatta per il passaggio di Petar Ratkov al Levante. L'accordo prevede un prestito oneroso di 1 milione con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. 

Il post

Women's cup Live | Lazio-Parma 0-0: primo squillo con Goldoni
Gudmundsson-Lazio, Schira: "Raggiunto l'accordo sui termini personali: contratto fino al 2030"