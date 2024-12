Striscia La Notizia, il Tapiro D'Oro a De Rossi e la battuta sulla Lazio

Secondo quanto riporta Il Messaggero, nella puntata di questa sera a Striscia La Notizia, Daniele De Rossi riceverà il Tapiro D'Oro da Valerio Staffelli. L'ex tecnico giallorosso, secondo le anticipazioni avrebbe infatti rilasciato alcune dichiarazioni sulla scelta dei Friedkin e il conseguente esonero dalla Roma.

Inoltre, De Rossi ha poi concluso la breve intervista rispondendo ad una battuta sulla Lazio del giornalista. Domenica prossima, 5 gennaio, infatti allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena il derby della Capitale: la Roma ospiterà la Lazio alle 20:45. Proprio nell'ultima stracittadina De Rossi ha battuto per 1-0 i biancocelesti nel suo primo e unico derby alla guida della panchina giallorossa, grazie al goal di Mancini, mentre a capo della Lazio era presente Igor Tudor, sostituto di Maurizio Sarri a seguito delle dimissioni del tecnico toscano. Questa sera andrà in onda a Striscia la Notizia il servizio completo su Canale 5, nel frattempo le anticipazioni rilasciate da Il Messaggero dall'ex tecnico giallorosso.

Le anticipazioni delle parole di Daniele De Rossi

E lo dai a me? Sono fuori da mesi, non credo di essere il destinatario giusto. Contrasti con i senatori? I giocatori erano gli stessi anche a gennaio 2024, quando mi hanno chiamato. In ogni caso, ringrazierò per sempre la proprietà americana che mi ha permesso di allenare la mia squadra del cuore.

La battuta sulla Lazio

Io alla Lazio? Non me lo chiederanno, stanno andando alla grande. Per questo mi sa che quest'anno di corni me ne servono due.