Formello | Giorno 4, al via la seduta pomeridiana. Lavoro differenziato per Zac e Hysaj

Prosegue il ritiro estivo della Lazio a Formello, giunto oggi alla quarta giornata. Sotto lo sguardo attento di Maurizio Sarri, la squadra ha sostenuto una seduta pomeridiana incentrata su lavoro tattico e gestione del possesso palla, dopo le prime giornate dedicate principalmente alla preparazione atletica.

Presenti i giovani del Summer Camp

A impreziosire il pomeriggio anche la presenza dei giovani del Summer Camp, che hanno avuto l’occasione di assistere all’allenamento da bordocampo. Un’esperienza speciale per i piccoli tifosi, che hanno potuto ammirare da vicino i propri idoli e respirare l’atmosfera di una prima squadra al lavoro.

Gli assenti

Non sono però mancati gli assenti. Alla seduta non hanno preso parte Zaccagni, Isaksen, Patric, Gigot, oltre a Vecino e Hysaj: per il capitano e per il terzino albanese prosegue il lavoro differenziato, Hysaj è in fase di recupero dopo fastidio al polpaccio, accusato per un contrasto con Noslin; mentre il difensore spagnolo è ancora in ripresa dall'operazione alla caviglia. Buone notizie per il reparto avanzato: come già evidenziato nella seduta mattutina, Castellanos è tornato in campo: il Taty continua la preparazione atletica con il resto della squadra.