Lazio-Napoli, Baroni: “Difendiamo il quarto posto, ai miei uomini ho detto…”

Verso Lazio-Napoli, l’intervento di Baroni

Nel pre-partita di Lazio-Napoli, Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN, spiegando come la sua squadra ha lavorato in vista del match. Il tecnico ha analizzato gli aspetti su cui si è concentrato in allenamento, consapevole delle difficoltà che la sfida contro i biancocelesti può presentare.

Queste le sue parole:

Quarto posto va difeso con unghie e denti? Assolutamente, è chiaro che è una partita difficile. Complimenti al Napoli che è in testa meritatamente, dobbiamo essere bravi a ridurre al minimo gli errori perché loro hanno risorse tecniche e morali. Sappiamo il livello di difficoltà, ma dobbiamo confrontarci e abbiamo bisogno di queste gare per alzare il livello.

Approccio? È quello che cerco di liberare la squadra, abbiamo bisogno del nostro calcio con mobilità e ritmo e quando non riusciamo a innescare questo andiamo in difficoltà. Ma è un avversario che non perdona gli errori e oltre a quello che solitamente la squadra fa, l’attenzione va alzata su ogni pallone

Conte? È un amico perché abbiamo giocato insieme, conosco il valore dell’uomo e del tecnico lo ha dimostrato. Siamo stati vicini alla Juve, lui in prima squadra e io in Primavera. Gli rinnovo i complimenti”.