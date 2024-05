Premier League, il Manchester City è Campione d'Inghilterra per il 4° anno consecutivo

Si è concluso il campionato inglese di Premier League. Nella 38esima ed ultima giornata, si giocavano il titolo Manchester City ed Arsenal. La squadra di Guardiola ospitava in casa il West Ham, mentre l'Arsenal, sempre in casa, ospitava l'Everton. Le due squadre arrivavano all'ultima giornata con due punti di differenza, con il City primo in classifica.

Entrambe le squadre hanno conquistato il successo ma, quello più importante, è stato quello della squadra di Guardiola che si laurea, per la quarta stagione consecutiva, Campione d'Inghilterra. Decisiva è stata la vittoria per 3-1 contro il West Ham, mentre per l'Arsenal è stata inutile la vittoria in rimonta sull'Everton per 2-1.

Quarta Premier League consecutiva vinta dal Manchester City, la numero dieci della sua storia. Infatti, prima di quest'ultima, datata 2023-2024, le altre nove sono arrivate nelle seguenti stagioni: 1936-1937, 1967-1968, 2011-2012, 2013-2014, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023.