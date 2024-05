Domenica di Serie A ricca di sfide cruciali per le squadre di alta e bassa classifica: Sassuolo-Cagliari (12.30), Monza-Frosinone (15.00), Udinese-Empoli (15.00), Inter-Lazio (18.00), Roma-Genoa (20.45).

Roma-Genoa 1-0

Si conclude la sfida della 20:45 di questa domenica di Serie A tra Roma e Genoa con il risultato di 1-0. A regalare la vittoria ai giallorossi è stato Lukaku, che porta la squadra di De Rossi a quota 63 punti in sesta posizione. La Lazio segue dietro a 60, mentre il Genoa dopo la sconfitta rimane 11esimo a 46.

Sassuolo-Cagliari: 0-2

Vince in trasferta e si salva ufficialmente il Cagliari di Claudio Ranieri, che battendo il Sassuolo di Ballardini per due lunghezze a zero conferma la sua presenza nella massima serie anche per l'anno prossimo; crisi nera invece per il Sassuolo che ha bisogno di un miracolo per salvarsi. Partita bruttina in quel di Reggio Emilia, ma che basta ai sardi per vincere grazie alle reti di Prati (71') e Lapadula su rigore (90+1')

