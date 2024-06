Marco Baroni riceverà a Siena il premio "Briglia d'Oro 2024"

Il nuovo allenatore della Lazio, Marco Baroni, nel corso della cerimonia promossa dall'AIAC (Associazione allenatori calcio della sezione di Siena) riceverà il premio “Briglia d'oro 2024”. La premiazione si terrà presso Le Volte di Vico Bello (SI) l'8 luglio.

Gli altri premiati della serata

La manifestazione giunta alla sua XXXI edizione vedrà molte categorie premiate tra cui figura anche quella del “Microfono d'Oro” che riceverà il miglior divulgatore sportivo del calcio dilettantistico senese.

I precedenti vincitori del premio

Nella passata edizione a trionfare è stata Francesco Calzona, attuale CT della Slovacchia che in questi ultimi mesi ha allenato il Napoli. Sono molti, inoltre, gli allenatori con un passato in biancoceleste che hanno ricevuto il premio non ultimo Igor Tudor due anni fa, ma anche Stefano Pioli, Delio Rossi, Davide Ballardini, Zdenek Zeman, Giuseppe Papadopulo e molti altri. In passato è stato premiato anche Massimiliano Allegri, suggestione della Lazio per il post-Tudor.