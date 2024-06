Giordano: "Castellanos si è sempre comportato bene a differenza di Dia alla Salernitana. Sul Flaminio e l'Italia..."

Non sono in programma partite per oggi e domani, ma l'Europeo non si ferma: sabato inizieranno le gare ad eliminazione diretta e l'Italia se la dovrà vedere con la Svizzera, avversario difficile che ha dato filo da torcere alla Germania. Anche il calciomercato va avanti, con la Lazio che è ad un passo dal prendere Noslin; attenzione anche all'interessamento del Girona per Castellanos. L'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano si è espresso sul mercato, sull'Italia e sulla questione del Flaminio. Queste le sue parole ai microfoni di Radiosei

Il pensiero di Bruno Giordano su una possibile cessione di Castellanos e l'eventuale arrivo di Dia

Castellanos si è sempre comportato bene a differenza di Dia alla Salernitana. Sicuramente rispetto alla qualità la Lazio ci guadagnerebbe e potrebbe reinvestire qualcosa anche sul mercato

La questione Flaminio secondo Giordano

Questione Flaminio? Il Flaminio fa parte di noi, è una nostra costola. L’augurio è che un giorno si possa ritornare a giocare lì

Il punto di Giordano sull'Europeo

Le due squadre più belle di questo Europeo sono Spagna e Germania. Pericolose potrebbero essere Italia, Svizzera e Austria, visti anche i due tabelloni. Belgio difensivamente non all’altezza. Spalletti dovrebbe essere più equilibrato a livello di dichiarazioni che a volte risultano fuori luogo. Trasmettere tranquillità allo staff e a tutta la sua squadra. Essere il CT della Nazionale non è facile, difficilmente si potrà mettere tutti d’accordo. Tecnico di grande qualità ma vede spesso ombre che non ci sono