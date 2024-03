Scomparsa Joe Barone, il messaggio di cordoglio della Lega Serie A | FOTO

Pochi minuti fa è arrivata la triste notizia, direttamente dal sito ufficiale della Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale: all'età di 57 anni è morto Joe Barone. Il Direttore Generale del club Viola si è spento quest'oggi all'ospedale “San Raffaele” di Milano, dopo il malore che lo ha colpito nel pomeriggio di domenica scorsa.

Tra i tanti messaggi di cordoglio e vicinanza che stanno arrivando in questi minuti, alla famiglia ed alla Fiorentina, c'è anche quello della Lega Serie A. Nella nota pubblicata sul sito ufficiale, sono state pubblicate anche le parole di Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A:

“La Lega Serie A esprime il proprio cordoglio e si stringe alla famiglia, a Rocco Commisso, alla squadra e a tutto il personale della ACF Fiorentina per l’improvvisa scomparsa del Direttore Generale Joe Barone. Il Presidente di Lega Serie A Lorenzo Casini ha dichiarato: “Il calcio italiano perde una figura dirigenziale di grandissimo spessore. Joe nei suoi anni alla guida della Fiorentina ha saputo esprimere passione, competenza e visione che hanno permesso alla società e alla squadra di raggiungere importanti risultati sia sul campo, sia gestionali, con l’inaugurazione dello straordinario impianto del Viola Park. Joe era un grandissimo lavoratore, che ha portato in Serie A e nel calcio italiano lo spirito imprenditoriale americano e la capacità di pensare in grande. Era generoso e sempre pronto a lottare per il bene del sistema. Ci mancherà davvero molto”.