Tutti pazzi per Guendouzi: l’abbraccio del francese con Mbappe e con il resto della nazionale - VIDEO

Il centrocampista biancoceleste classe '99, giunto durante l'estate dall'Olympique Marsiglia per circa 18 milioni di euro, ha ottenuto una nuova convocazione nella nazionale francese, dopo che a fine 2023 la chiamata del CT Deschamps non era arrivata.

Guendouzi ha raggiunto il ritiro dei Bleus nella giornata odierna, approfittando dell'infortunio di Griezmann: il giocatore dell'Atletico Madrid ha dato forfait all'ultimo momento, e visto il brillante rendimento di Mattéo con la Lazio, gli è stata immediatamente richiesta la disponibilità per le prossime partite amichevoli della Francia contro la Germania il 23 marzo e successivamente contro il Cile tre giorni dopo.

Numerosi amici e connazionali hanno accolto con gioia e entusiasmo il numero 8, scambiandosi sorrisi, risate ed abbracci. Attraverso il profilo ufficiale della nazionale francese su "X", è stato immortalato l'esatto momento in cui Mattéo ha riabbracciato i suoi compagni di squadra dopo tanto tempo, con protagonisti due campioni come Mbappé e Dembélé che si sono avvicinati per primi ad accoglierlo.

Di seguito il Tweet dei Bleus: