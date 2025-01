Provedel: "Rispetto all'andata sarà un'altra partita. Spero di rimanere..."

Lazio-Fiorentina sarà una gara importante per entrambe: i viola sono in difficoltà di risultati, i biancocelesti invece sono reduci dalla vittoria in Europa e vorranno difendere il quarto posto. All'interno del Match Program, Ivan Provedel ha parlato così della gara di domani.

Fraioli

Non c'è un attimo di respiro: archiviata con successo l'Europa League, c'è la Fiorentina.

Giovedì è stata una partita importante per noi, con una vittoria arrivata dopo una grande prestazione che ci ha permesso di chiudere il discorso europeo in anticipo. Adesso conta solamente la partita contro la Fiorentina: ci aspetta un match difficile che vogliamo portare a casa anche per riscattare la sconfitta dell'andata.

In cosa è migliorata la squadra rispetto alla gara di andata?

Con il lavoro settimanale siamo migliorati tutti nell'esecuzione di quello che ci chiede il mister, diventando più squadra. Per questo quella dell'Olimpico contro la Fiorentina sarà un'altra partita rispetto all'andata.

Il portiere vede tutto da una posizione privilegiata: è la Lazio più bella da quando sei qui?

Non amo fare paragoni, anche perché parliamo di squadre e situazioni diverse. In questa Lazio la cosa più bella è che tutti trovano spazio e fanno bene, come dimostra il nostro percorso italiano ed europeo. Dobbiamo però pensare che ci sono ancora tante partite alle porte e possiamo migliorare molto.

