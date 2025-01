Fiorentina, ecco la lista dei convocati: la decisione su Cataldi e Colpani

L'attesa sta finendo, mancano poco più di 24 ore a Lazio-Fiorentina: i biancocelesti vogliono ritrovare la vittoria davanti ai propri tifosi che, in campionato, manca dal 24 novembre (Lazio-Bologna 3-0). Di fronte ci sarà una Fiorentina che non sta passando un buon momento, proprio per questo i ragazzi di Baroni dovranno prestare la massima attenzione per portare punti a casa. In questo momento, Raffaele Palladino ha diramato la lista dei convocati.

La scelta su Cataldi e Colpani

I due calciatori erano stati definiti in dubbio da Palladino nella conferenza di ieri: nel pomeriggio è arrivata la decisione definitiva. Cataldi e Colpani, insieme a Ikone, non faranno parte della gara di domani. Danilo non farà ritorno all'Olimpico, uno stadio che lo ha visto crescere passo dopo passo con la maglia biancoceleste.

La lista dei convocati della Fiorentina