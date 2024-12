Zaccagni: “Noi abbiamo un obbiettivo in testa, ecco qual è”

L’anno della Lazio è terminato con il pareggio casalingo contro l’Atalanta: la classifica sorride ai biancocelesti che occupano il quarto posto, nell’anno solare invece, la Lazio è terza in classifica. Questa mattina, ai microfoni di LSC è intervenuto il capitano Mattia Zaccagni per fare un bilancio sull’anno appena passato.

E’ stato un anno positivo per me, ci sono state tante cose belle che mi porterò dietro. Molte soddisfazioni, a partire dal gol di quest’estate con la Nazionale fino alla fascia di capitano e alla maglia numero 10 con la Lazio. Sono onorato di ricoprire questo ruolo. La mattina dopo la partita con l'Inter abbiamo parlato tra di noi. Il misteri ci ha detto che in quel momento si sarebbe visto se siamo una squadra vera o meno. Abbiamo reagito subito, siamo stati bravi e uniti. Siamo quasi a metà del nostro percorso, c'è tanto lavoro da fare. Noi siamo carichi, stiamo bene e in un momento positivo. Ora pensiamo alla partita di domenica. La parte negativa è stato il giro d'andata dell'anno scorso. Poi nel girone di ritorno abbiamo recuperato tanti punti, è stato visto in modo negativo per i mesi precedenti. Dal 2024 vorrei cancellare la gara con l'Inter, quando sono tornato a casa non riuscivo a dormire, non mi davo pace. Da capitano è stato ancora più brutto. Da ricordare invece direi la partita di quest'estate con l'Italia. Noi squadra e i tifosi siamo una cosa unica. Si sente e si percepisce questa bella alchimia, che ci aiuta nei momenti difficili. Questo ci spinge a dare qualcosa di più in campo, è una cosa che si va a creare durante il percorso fatto insieme. I nuovi arrivati? Sono ragazzi talentuosi, che hanno un bellissimo futuro davanti. Stanno lavorando molto bene, si sono ambientati subito con il gruppo. Noi più vecchi cerchiamo di aiutarli giorno dopo giorno per raggiungere degli obiettivi. È stato fatto un grandissimo lavoro dalla società, si sono presi delle responsabilità e non era facile.