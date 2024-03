Tiago Pinto: "Tornare in Italia? Si, ma non alla Lazio"

L'ex direttore della Roma Tiago Pinto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky: tra queste, anche un breve cenno sulla Lazio, confermando che accetterebbe altri incarichi in Italia, ma non per i colori biancocelesti. Queste le sue parole:

Se accetterei l’incarico di un altro club italiano? Sì, ovviamente non in ogni club, tipo la Lazio.

Poi continua sulla possibilità di tornare in Serie A: