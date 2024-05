Nuova sfida per Stankovic, ecco dove allenerà l'anno prossimo

Si prospetta all'orizzonte una sfida intrigante per l'ex centrocampista biancoceleste, Dejan Stankovic, che ha trovato una nuova panchina per la prossima stagione. Dopo aver allenato Stella Rossa, Sampdoria e Ferencvaros; Deki è pronto per una nuova avventura.

Lo Spartak Mosca annuncia Stankovic

La nuova panchina di Stankovic sarà in Russia con lo Spartak Mosca.

"Ufficiale: Deyan Stankovic è il capo allenatore dello Spartak dalla stagione 2024/25!

Il mitico centrocampista e allenatore campione dei due paesi guideranno i biancorossi dalla nuova stagione

Benvenuto, Dejan! Benvenuti a Spartak "

L'esonero di Guillermo Abascal