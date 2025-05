Pradè: "Non riscatteremo Folorunsho, Colpani e Zaniolo. Su Cataldì…"

Al Viola Park si è tenuta la conferenza stampa di fine stagione con il direttore sportivo Daniele Pradè, il direttore generale Alessandro Ferrari e Rocco Commisso in collegamento dagli Stati Uniti. Durante l'incontro con i giornalisti si è parlato del futuro della Fiorentina e anche del calciomercato dei Viola con la situazione prestiti che rappresenta una delle priorità da risolvere per la dirigenza toscana.

Il diesse Pradè ha risposto a specifica domanda chiarendo anche quale sarà la decisione ed il futuro di Danilo Cataldi in prestito alla Fiorentina dalla Lazio.

Le parole di Pradè su Cataldi ei giocatori in prestito

Fagioli e Gosens hanno visto scattare l’obbligo e li avremmo riscattati comunque. Su Cataldi ne parleremo col mister, mentre per Adli non eserciteremo l’opzione. Per decisione comune, insieme al calciatore.