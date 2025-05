Sarri di nuovo alla Lazio? Lotito lo richiama: pronto un biennale da 3 milioni

Il passato bussa ancora. Dopo un primo contatto, ieri sera Claudio Lotito, come riportato da Il Messaggero, ha rotto gli indugi: ha telefonato a Sarri per riportarlo alla Lazio.

«Ho sistemato lo spogliatoio, ora sei libero di esprimere il tuo gioco», avrebbe detto il presidente. Offerto subito un contratto biennale da 3 milioni (fino al 2028 con opzione), escludendo i costi del vecchio staff tecnico, da integrare con 1-2 nuovi elementi. Ianni promosso vice. L’obiettivo: battere sul tempo Atalanta e Bologna. Mau resta in attesa prima di dire sì, ma le tensioni del passato sembrano già sciolte.

Lotito rilancia: la proposta concreta per riportare Sarri a Formello

Il tecnico toscano si era dimesso a marzo 2024, deluso dal mercato dopo il secondo posto dell’anno precedente. La sua uscita aveva innescato il breve ciclo Tudor, seguito dall’attuale gestione Baroni, ora vicina all’addio dopo la mancata qualificazione in Conference. Baroni potrebbe risolvere il contratto fino al 2026, rinunciando a 1,3 milioni, forse già in parola con il Torino.

Nel frattempo, Lotito e Fabiani non vogliono perdere tempo: vogliono una guida pronta, anche perché le frizioni con Baroni si trascinano da gennaio. Fabiani ha preparato un dossier tecnico per dimostrare che si poteva fare meglio. Non convince l’idea di puntare su profili emergenti come Vieira, Gilardino o Almeyda. Dubbi anche su Conceicao e Thiago Motta.

Piani per il futuro: Baroni in uscita, il ritorno di Mau divide i tifosi

Sarri è l’unico top coach alla portata: il suo ritorno sarebbe una scossa emotiva per l’ambiente biancoceleste. Basta l’ipotesi per riaccendere i tifosi sui social. Un ritorno romantico che aiuterebbe anche a trattenere i big e rilanciare il progetto tecnico con il 4-3-3. Senza coppe europee, sarebbe l’ideale per rifondare con i giovani. E se Mau dovesse dire no? Spunta il nome di Scaloni, ct dell’Argentina, legato alla Lazio da un passato affettivo. Ma non è semplice. Si è pensato anche a Gattuso o a una soluzione interna con Pedro allenatore-giocatore, ma lo spagnolo non ha ancora il patentino.