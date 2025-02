Spunta il jolly, Fabiani svela: "Abbiamo un altro giovane italiano che seguiamo da tempo"

Sfumato a pochi giorni al termine di questa finestra di mercato invernale di gennaio, Cesare Casadei ha ufficializzato il suo trasferimento al Torino.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de “Il Messaggero”, sembrerebbe che anche Fabbian non sarebbe più sul mercato, dopo la convocazione del Bologna contro il Como, a causa dell'infortunio di Ferguson, che sarà out per almeno un mese.

Se nel corso della giornata di ieri sono emerse alcune indiscrezioni di mercato che indicavano nuovamente Fazzini come possibile alternativa in centrocampo, a Formello si esclude invece un ritorno di fiamma sul calciatore dell'Empoli, come conferma lo stesso Fabiani.

Le dichiarazioni ds a Il Messaggero

Non esiste proprio, abbiamo un altro giovane italiano che seguiamo da tempo.

Il jolly di Fabiani: ecco di chi si tratta

Il profilo del giocatore sembrerebbe essere Luciano Valente, giovane classe 2003, attualmente in rinforzo al Groningen. Come spiega il Messaggero, il giovane potrebbe ricoprire il ruolo di mezzala, ma sembrerebbe più un trequartista/esterno. Il 21enne sembrerebbe anche legato agli stessi colori biancocelesti, come lui stesso conferma: