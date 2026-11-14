Live | Lazio-Mgarr United 2-0: raddoppia Diogo Leite
Tempo di amichevole per la Lazio di Gennaro Gattuso, che al Centro Sportivo di Formello ospita il Mgarr United FC, squadra di seconda divisione maltese
Tempo di amichevole per la Lazio di Gennaro Gattuso, che al Centro Sportivo di Formello ospita il Mgarr United FC, squadra di seconda divisione maltese
Tempo di amichevole per la Lazio di Gennaro Gattuso, che al Centro Sportivo di Formello ospita il Mgarr United FC, squadra di seconda divisione maltese allenata dall’ex Lazio Andrea Agostinelli.
Le formazioni ufficiali
LAZIO: Motta; Leite, Doekhi, Rovella, Pinamonti, Cancellieri, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Gudmundsson.
A disp.: Renzetti, Pannozzo, Pellegrini, Noslin, Floriani M., R. Bordon, Serra, Farcomeni, F. Bordon, Morelli, Gatto, Santagostino, Montano, Sulejmani.
All.: Gennaro Gattuso
MGARR UNITED: Chetcuti; Borg, Buhagiar, D'Aprile, Farrugia, Gatt, Igiebor, Job, Pace Cocks, Sant, Maduka.
A disp.: Agius, Basay, Bindia, Frendo, Magro, Mifsud, Muscat, Sammut, K. Vella, N. Vella, Yepez Morlets.
All.: Andrea Agostinelli
Il Live scritto del match
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Occasione Lazio
Pinamonti svetta tutto solo in area sfruttando un bel cross dalla destra. La conclusione però termina alta sopra la traversa
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GOL LAZIO
Alla terza occasione personale Diogo Leite trova il gol. Bel corner calciato da Gudmundsson, che trova l'incornata vincente di Diogo Leite sul secondo palo dopo che la traiettoria era stata sporcata da una deviazione sul primo palo.
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Occasione Lazio
Gudmundsson serve Przyborek che va al cross rasoterra, velo di Pinamonti, arriva Diogo Leite che da buona posizione spara alto.
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GOOOOL LAZIOOOO
Bella triangolazione tra Pinamonti e Cataldi che trovano il pertugio giusto per servire Cancellieri, che a tu per tu col portiere non sbaglia e trova il gol.
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Ci prova Pinamonti
Recupero di Pinamonti al limite dell'area, che va subito alla conclusione ancora una volta, però, troppo centrale
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Cross fuori misura di Lazzari
Si libera sulla destra Manuel Lazzari, ma il cross con il mancino attraversa tutta l'area di rigore senza trovare i compagni
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Occasione Mgarr
Conclusione sul primo palo di Igiebor, che impegna Motta, sul tap-in si avventa Buhagiar, che travolge però il portiere biancoceleste reattivo sulla ribattuta
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Occasione Lazio
Colpo di testa di Diogo Leite sul calcio d'angolo battuto da Gudmundsson, palla che termina di poco a lato
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Occasione Lazio
Spalle alla porta Pinamonti si gira e va alla conclusione, traiettoria troppo centrale: blocca Chetcuti
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Prova a farsi vedere il Mgarr
Timida ripartenza della formazione maltese guidata da Job, che prova il cross dentro, ma non c'è nessuno che segue l'azione
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Occasione Lazio
Gudmundsson dal limite si gira ed esplode il mancini, devia in corner Chetchuti
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Primo squillo della Lazio
Recupero alto della squadra di Gattuso, Taylor prova la conclusione ma si oppone Chetcuti
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Inizia il match
Muove il primo pallone di gioco la Lazio
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Leggero ritardo
Squadre ancora nello spogliatoio, leggero ritardo nella tabella di marcia