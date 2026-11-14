LIVE

Live | Lazio-Mgarr United 2-0: raddoppia Diogo Leite

Tempo di amichevole per la Lazio di Gennaro Gattuso, che al Centro Sportivo di Formello ospita il Mgarr United FC, squadra di seconda divisione maltese

Beniamino Civitelli /
Lazio Mgarr United - LazioPress
Lazio Mgarr United - LazioPress

Tempo di amichevole per la Lazio di Gennaro Gattuso, che al Centro Sportivo di Formello ospita il Mgarr United FC, squadra di seconda divisione maltese

Beniamino Civitelli /

Tempo di amichevole per la Lazio di Gennaro Gattuso, che al Centro Sportivo di Formello ospita il Mgarr United FC, squadra di seconda divisione maltese allenata dall’ex Lazio Andrea Agostinelli.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le formazioni ufficiali 

LAZIO: Motta; Leite, Doekhi, Rovella, Pinamonti, Cancellieri, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Gudmundsson. 

A disp.: Renzetti, Pannozzo, Pellegrini, Noslin, Floriani M., R. Bordon, Serra, Farcomeni, F. Bordon, Morelli, Gatto, Santagostino, Montano, Sulejmani.

All.: Gennaro Gattuso

 

MGARR UNITED: Chetcuti; Borg, Buhagiar, D'Aprile, Farrugia, Gatt, Igiebor, Job, Pace Cocks, Sant, Maduka.  

A disp.: Agius, Basay, Bindia, Frendo, Magro, Mifsud, Muscat, Sammut, K. Vella, N. Vella, Yepez Morlets.

All.: Andrea Agostinelli

Il Live scritto del match

  • 41'
    Condividi Link

    Occasione Lazio

    Pinamonti svetta tutto solo in area sfruttando un bel cross dalla destra. La conclusione però termina alta sopra la traversa

  • goal
    36'
    Condividi Link

    GOL LAZIO

    Alla terza occasione personale Diogo Leite trova il gol. Bel corner calciato da Gudmundsson, che trova l'incornata vincente di Diogo Leite sul secondo palo dopo che la traiettoria era stata sporcata da una deviazione sul primo palo.

  • 33'
    Condividi Link

    Occasione Lazio

    Gudmundsson serve Przyborek che va al cross rasoterra, velo di Pinamonti, arriva Diogo Leite che da buona posizione spara alto.

  • goal
    31'
    Condividi Link

    GOOOOL LAZIOOOO

    Bella triangolazione tra Pinamonti e Cataldi che trovano il pertugio giusto per servire Cancellieri, che a tu per tu col portiere non sbaglia e trova il gol.

  • shot_saved
    28'
    Condividi Link

    Ci prova Pinamonti

    Recupero di Pinamonti al limite dell'area, che va subito alla conclusione ancora una volta, però, troppo centrale

  • 27'
    Condividi Link

    Cross fuori misura di Lazzari

    Si libera sulla destra Manuel Lazzari, ma il cross con il mancino attraversa tutta l'area di rigore senza trovare i compagni

  • shot_saved
    22'
    Condividi Link

    Occasione Mgarr

    Conclusione sul primo palo di Igiebor, che impegna Motta, sul tap-in si avventa Buhagiar, che travolge però il portiere biancoceleste reattivo sulla ribattuta

  • 21'
    Condividi Link

    Occasione Lazio

    Colpo di testa di Diogo Leite sul calcio d'angolo battuto da Gudmundsson, palla che termina di poco a lato

  • shot_saved
    15'
    Condividi Link

    Occasione Lazio

    Spalle alla porta Pinamonti si gira e va alla conclusione, traiettoria troppo centrale: blocca Chetcuti

  • 11'
    Condividi Link

    Prova a farsi vedere il Mgarr

    Timida ripartenza della formazione maltese guidata da Job, che prova il cross dentro, ma non c'è nessuno che segue l'azione

  • shot_saved
    8'
    Condividi Link

    Occasione Lazio

    Gudmundsson dal limite si gira ed esplode il mancini, devia in corner Chetchuti

  • shot_saved
    2'
    Condividi Link

    Primo squillo della Lazio

    Recupero alto della squadra di Gattuso, Taylor prova la conclusione ma si oppone Chetcuti

  • match_started
    1'
    Condividi Link

    Inizia il match

    Muove il primo pallone di gioco la Lazio

  • Condividi Link

    Leggero ritardo

    Squadre ancora nello spogliatoio, leggero ritardo nella tabella di marcia

Frattesi torna a Formello: risentimento muscolare per il centrocampista
Tare: “Senza il Covid penso avremmo vinto quello Scudetto. Lotito e Inzaghi…”