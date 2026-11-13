Frattesi torna a Formello: risentimento muscolare per il centrocampista

Dopo il rientro forzato di Marusic a Formello per un problema muscolare, un altro biancoceleste è costretto a tornare nella Capitale.

Come comunicato dalla FIGC, Davide Frattesi farà ritorno a Formello anzitempo a causa di un risentimento muscolare che lo rende indisponibile per la sfida contro il Belgio.

All’indomani del successo in rimonta con la Francia , la Nazionale è tornata ad allenarsi presso il Centro Sportivo Angelo Moratti in vista del match di domenica con il Belgio, ultimo incontro nel girone di UEFA Nations League. La squadra è stata divisa in due gruppi, con una seduta di scarico in palestra e piscina per l’undici titolare con i Bleus e lavoro sul campo per gli altri.

Intanto Davide Frattesi ha lasciato il raduno azzurro: il centrocampista della Lazio, a segno ieri con la Francia, è alle prese con un risentimento muscolare che lo rende indisponibile per la sfida con il Belgio e farà quindi rientro presso il club di appartenenza.