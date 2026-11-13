Tare: “Senza il Covid penso avremmo vinto quello Scudetto. Lotito e Inzaghi…”
Ai microfoni del podcast Sky Calcio Unplugged condotto da Gianluca Di Marzio è stato intervistato l’ex diesse della Lazio, Igli Tare
Ai microfoni del podcast Sky Calcio Unplugged condotto da Gianluca Di Marzio è stato intervistato l’ex diesse della Lazio, Igli Tare.
Le parole di Tare a Sky Calcio Unplugged
Sono felice per la Lazio di oggi. La società ha creato una squadra competitiva e ha scelto Gattuso, che ha creato un clima positivo: tutti gli vogliono bene. Questa è una società con grande storia, rimarrò sempre legato alla Lazio. Ho un legame forte con questo club.
Se ho mai voluto Gattuso alla Lazio?
Abbiamo avuto degli approcci ma era più un'idea di Lotito. Conosco Rino, ho un rapporto molto bello con lui. Sono molto contento per lui.
Se avremmo vinto il campionato senza Covid?
Penso di sì. Era una storia molto bella. Prima della pandemia eravamo devastanti, dopo 20' eravamo già 2-0 o 3-0 per noi". Una chiacchiera significativa con Inzaghi, al tempo allenatore della Lazio: "All'inizio della stagione parlai con Simone e mi disse: ‘Igli, sei preoccupato?’. E io: ‘Io per niente, sono straconvinto che lotteremo per vincere lo Scudetto’. E lui: ‘Ma tu sei matto’. E io: ‘Fidati che sarà un'annata particolare ma molto bella per noi.
Immobile
Penso che Ciro sia un ragazzo unico. Molto sensibile, aveva bisogno dell'ambiente che gli dava fiducia. E poi è stato straordinario, ha scritto la storia della Lazio. Un giocatore irripetibile.
Muriqi
Parliamo di un centroavanti fenomenale per il modo di interpretare il gioco e nella Lazio, per vari motivi, non ha dato quello che poteva dare. Aveva un aereo privato con destinazione Parigi al PSG. Ma lui ha rifiutato per venire alla Lazio. Ha rifiutato anche più del doppio di stipendio che gli è stato proposto da altre parti per venire in Italia.
Klose
Lui aveva l'ambizione di giocare il Mondiale 2014 e all’epoca nessun club gli dava un contratto con più di un anno. C'erano Galatasaray, Valencia, ma sempre per un anno. Io gli ho dato un contratto di tre anni, ho convinto anche Lotito. Quando abbiamo firmato tutti mi hanno massacrato perché stavamo pagando uno di 32 anni che aveva vissuto un anno negativo con qualche infortunio. Ma dopo il primo/secondo allenamento tutti hanno capito che era un fuoriclasse.
Inzaghi
Con lui ho un legame molto speciale, abbiamo giocato insieme. Ha intrapreso una carriera che per tanti era una sorpresa ma per me mai. La reputo una persona molto curiosa, intelligente nella gestione. Poi è cresciuto tanto con l’esperienza alla Lazio e all'Inter. Quando tornerà, non so se in Italia o all’estero, penso che sarà un allenatore completo. L'esperienza più bella che ho vissuto? Con Delio Rossi. Ero giocatore con lui per tre annie quando Lotito gli comunicò che io sarei stato il nuovo DS lui rimase sorpreso e disse 'allora mi vuoi mandare via?’. Cambiare da giocatore a diventare "il capo di un allenatore" era una sorpresa anche per me, non mi aspettavo questa scelta di Lotito.