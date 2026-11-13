Tare: “Senza il Covid penso avremmo vinto quello Scudetto. Lotito e Inzaghi…”

Ai microfoni del podcast Sky Calcio Unplugged condotto da Gianluca Di Marzio è stato intervistato l’ex diesse della Lazio, Igli Tare.

Le parole di Tare a Sky Calcio Unplugged

Sono felice per la Lazio di oggi. La società ha creato una squadra competitiva e ha scelto Gattuso, che ha creato un clima positivo: tutti gli vogliono bene. Questa è una società con grande storia, rimarrò sempre legato alla Lazio. Ho un legame forte con questo club.

Se ho mai voluto Gattuso alla Lazio?

Abbiamo avuto degli approcci ma era più un'idea di Lotito. Conosco Rino, ho un rapporto molto bello con lui. Sono molto contento per lui.

Se avremmo vinto il campionato senza Covid?

Penso di sì. Era una storia molto bella. Prima della pandemia eravamo devastanti, dopo 20' eravamo già 2-0 o 3-0 per noi". Una chiacchiera significativa con Inzaghi, al tempo allenatore della Lazio: "All'inizio della stagione parlai con Simone e mi disse: ‘Igli, sei preoccupato?’. E io: ‘Io per niente, sono straconvinto che lotteremo per vincere lo Scudetto’. E lui: ‘Ma tu sei matto’. E io: ‘Fidati che sarà un'annata particolare ma molto bella per noi.

Immobile

Penso che Ciro sia un ragazzo unico. Molto sensibile, aveva bisogno dell'ambiente che gli dava fiducia. E poi è stato straordinario, ha scritto la storia della Lazio. Un giocatore irripetibile.

Muriqi

Parliamo di un centroavanti fenomenale per il modo di interpretare il gioco e nella Lazio, per vari motivi, non ha dato quello che poteva dare. Aveva un aereo privato con destinazione Parigi al PSG. Ma lui ha rifiutato per venire alla Lazio. Ha rifiutato anche più del doppio di stipendio che gli è stato proposto da altre parti per venire in Italia.

Klose

Lui aveva l'ambizione di giocare il Mondiale 2014 e all’epoca nessun club gli dava un contratto con più di un anno. C'erano Galatasaray, Valencia, ma sempre per un anno. Io gli ho dato un contratto di tre anni, ho convinto anche Lotito. Quando abbiamo firmato tutti mi hanno massacrato perché stavamo pagando uno di 32 anni che aveva vissuto un anno negativo con qualche infortunio. Ma dopo il primo/secondo allenamento tutti hanno capito che era un fuoriclasse.

Inzaghi