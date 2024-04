Hysaj sull'incidente: "Causato da un difetto dell'auto. Stiamo tutti bene, sono concentrato su stasera..."

L'ambiente laziale questa mattina si è svegliato con una tremenda notizia che vedeva coinvolto il terzino biancoceleste, Elseid Hysaj, in un incidente di qualche giorno fa con la sua autovettura andata in fiamme. Il terzino albanese ha voluto rassicurare tutti scrivendo un messaggio attraverso il proprio profilo ufficiale di Instagram e ha tenuto a specificare come non si trattasse di un incidente stradale e come non fossero coinvolte altre automobili, ma che si è trattato di un difetto di fabbrica che ha generato un principio di incendio. Hysaj ha ribadito come tutte le persone che sono state coinvolte adesso stiano bene e che il suo sguardo è già rivolto avanti verso la partita di stasera. Conclusione da vero professionista.

Il messaggio di Elseid Hysaj su Instagram

"Ciao a tutti, questa mattina alcuni

organi di informazione hanno

riportato una notizia riguardante un

fatto accaduto qualche giorno fa

Voglio precisare che sto bene, e

stanno bene anche le persone che

erano con me. Un difetto dell' auto ha

provocato un principio di incendio

mentre stavo percorrendo una

strada, mi sono subito accorto della

situazione e mi sono accostato, per

fortuna senza alcun danno a persone

o altri veicoli. Non si è trattato di un

incidente stradale, chiarisco che è

tutto ok e sono concentrato sulla

partita di stasera. Grazie a tutti per i

vostri messaggi."

Come riportato questa mattina da molti organi di informazione, nella sera di lunedì, Hysaj insieme al suocero erano a bordo di una delle supercar del giocatore albanese, quando all'improvviso la macchina ha preso fuoco. Questa mattina Hysaj ai microfoni del Messaggero aveva dichiarato: “La macchina improvvisamente è andata in fiamme, per fortuna nessuno si è fatto niente, abbiamo scampato il pericolo.”