Incidente Hysaj, parla l'avvocato: "Tragedia sfiorata, si è salvato in tempo"

Questa mattina è rimbalzata la notizia circa un incidente a Hysaj con il suo bolide che ha preso fuoco. Un fatto che di sicuro ha allarmato, ma di cui non ci sono state fortunatamente conseguenze drastiche se non il solo incendio dell'auto.

Le parole dell'avvocato Doraci sull'incidente di Hysaj

“Non un incidente che ha coinvolto altre auto, ma un guasto alla sua macchina che ha preso fuoco” spiega l'avvocato Doraci contattato IN ESCLUSIVA dalla redazione di Laziopress.it. “Un malfunzionamento che in un primo momento ha lanciato un segnale con un principio di fuoco e poi un vero e proprio incendio”. Questione di tempo e di velocità nel lasciare il mezzo per mettersi in salvo: “L'opera dell'incidente è da attribuire esclusivamente all'automobile”.

“Tragedia scampata”

Una situazione che, dunque, poteva avere un epilogo decisamente diverso: “Poteva essere una tragedia, quello si. Sono rimasti tutti illesi, si sono accorti del primo malfunzionamento e del primo fuoco” ha continuato, spiegando anche che in una situazione simile è imprevedibile quantificare il tempo a disposizione. “Possono essere pochi secondi così come anche mezzo minuto prima che le fiamme avvolgano il mezzo in questione. In questo caso non si è trattato di un'esplosione, ma di un insieme di fiamme che hanno avvolto la macchina dopo un primo segnale d'allarme”.