Lazio letale con i subentrati: nessuno come lei dalla panchina

Lazio travolgente: Monza battuto 5-1

La Lazio ha chiuso la sua ultima partita con una vittoria netta contro il Monza, imponendosi con un perentorio 5-1. Il match ha visto protagonista un collettivo biancoceleste in grande forma, con le reti di Marušić e Castellanos che hanno indirizzato il risultato, prima dell’apporto decisivo dei subentrati.

Forza dalla panchina: record di gol stagionali

Ancora una volta, la Lazio ha dimostrato di avere una risorsa in più nei giocatori entrati a gara in corso. Pedro, subentrato al posto dell'infortunato Dia ed autore di una doppietta, e Della Bashiru hanno reso ancor più pesante il passivo per il Monza, portando a 13 il numero di gol segnati dai subentrati in questa stagione. Nessuna squadra in campionato ha trovato più reti dalla panchina, a conferma della profondità e dell’impatto delle alternative a disposizione di mister Baroni.