Corriere della Sera | Lazio, undici sconfitte in campionato: solo una volta negli ultimi trent'anni

Le decisioni arbitrali hanno influenzato in modo marginale il percorso della Lazio in questa stagione, tuttavia, non possono essere considerate l'unico motivo dietro le sfide e l'inconsistenza affrontate dalla formazione guidata da Maurizio Sarri. Con la conclusione del campionato all'orizzonte, si è ancora alla ricerca di soluzioni per affrontare quegli ostacoli che, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, hanno contribuito a rendere questo uno degli anni più difficili per la Lazio da quando è tornata in Serie A. Infatti, dall'annata 1988/1989, solo in un'altra occasione, nel 2004/2005 - il primo anno di presidenza di Claudio Lotito e in un momento di precarie condizioni finanziarie per il club - la squadra aveva registrato più di undici sconfitte alla 27° giornata.