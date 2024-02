CONFERENZA SARRI| "Veniamo da quattro buone prestazioni, prendiamoci i meriti. Oggi persi altri due giocatori..."

Nella consueta conferenza stampa post-partita il tecnico Maurizio Sarri ha così commentato la vittoria per 0-2 sui granata.

Queste le parole di Sarri:

"Abbiamo sofferto il primo tempo per la loro pressione e per gli errori in palleggio banali nostri e questo ci ha creato difficoltà, poi le squadre che giocano così con l'andare dei minuti qualcosa concedono infatti alla prima occasione siamo andati in vantaggio e il controllo della partita è stato assoluto poi in 11vs10 abbiamo sofferto, ma siamo stati bravi anche nel primo tempo a non subire gol con tanti palloni persi. In una partita vinta due a zero fuori casa non dobbiamo essere negativi come sei tu (in risposta al giornalista), la mente dei miei giocatori è convinta che stiamo giocando bene, se è vero che Juric ha detto che il Torino ha giocato la migliore partita della stagione è un doppio merito nostro, prendiamoci i meriti di venire fuori dalla sofferenza. Non voglio conoscere la classifica al momento, la squadra deve essere concentrata sul presente, Firenze come le altre è la partita della vita.

Se si unificasse il primo tempo di Bologna e il secondo di oggi ci sarebbe una classifica diversa, io considero positive le nostre ultime quattro prestazioni, lasciamo perdere i risultati e secondo me veniamo da buone prestazioni.

Ho più paura che stasera si sono persi altri due giocatori: Hysaj con un problema al retto femorale e Gila squalificato, gli altri ancora non sono in gruppo, a Zaccagni dopo l'allenamento è tornato il dolore, in alcune zone siamo al limite"