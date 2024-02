Torino, Juric: "Abbiamo fatto una grandissima partita contro la Lazio, talmente dominata che è incredibile pensare di perdere"

Al termine del recupero, che ha visto vincere la Lazio in casa del Torino per 0-2, l'allenatore granata, Ivan Juric, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni sul match:

"Per cinquanta minuti, ma poi ci siamo ripresi anche dopo i due gol subiti, è stato uno dei miglior Toro da quando sono allenatore. Abbiamo fatto tutto bene, sfortunati, Provedel, il palo, un po' più di precisione, ma abbiamo fatto una grandissima partita. Talmente dominata che è incredibile pensare di perdere. Oggi i ragazzi hanno fatto una gara strepitosa, abbiamo avuto tanta sfortuna, anche Provedel ha fatto una parata impressionante su Vlasic. E' andata così.

Non doveva mai arrivare questa palla a Cataldi, ma non posso dirgli niente dopo una partita così. Poi il calcio è così, perdi ma veramente abbiamo fatto tante azioni. Non gli abbiamo mai fatto superare il centrocampo, in queste situazioni come il secondo gol dobbiamo fare meglio sicuramente. C'è dispiacere però anche consapevolezza, ai ragazzi ho detto che siamo forti, corriamo, pressiamo, abbiamo idee di gioco. Bisogna continuare così.

Oggi contro una grande squadra abbiamo fatto una partita eccellente. Adesso vediamo contro la Roma, cercheremo di recuperare qualche giocatore. Se c'è una pecca è in zona gol, tirando ventiquattro volte e creando tanto, non fare gol è veramente un peccato. Speriamo che ci giri meglio, i ragazzi penso possano competere. Andiamo per questa strada e speriamo di fare più gol in avanti.

Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, da quando sono arrivato tutti insieme. Siamo riusciti a costruire una squadra che oggi gioca così, con ragazzi giovani e pieni di talento. C'è sempre il desiderio di fare di più. Il mio sogno, cerco di trasmetterlo a tutti, è che possiamo fare ancora di più. Queste tredici partite sono fondamentali per fare un ulteriore step. Oggi mi sono divertito da matti vederli giocare così contro la Lazio.

Bellanova? Quando arrivano questi ragazzi, disponibili a migliorare anche durante gli allenamenti. Lui è uno di questi, vuole imparare e crescere. Anche in fase difensiva ha fatto una grande partita. Facendo partite così vedo pochi giocatori di questo livello. Deve continuare così, ha fatto una partita mostruosa, siamo molto contenti di lui".