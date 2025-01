Matteo Materazzi: "Radu ha rinunciato più volte a squadre importanti. Sull’addio di Caicedo..."

Siamo alla vigilia del derby della Capitale, continuano i preparativi di Baroni in quel di Formello; sono tantissimi i tifosi che stanno spingendo la squadra verso il derby di domani. In esclusiva ai nostri microfoni, il procuratore e opinionista Rai Sport Matteo Materazzi, ha analizzato la situazione di Lazio e Roma e ha raccontato degli aneddoti su Radu e Caicedo, i suoi due assistiti ai tempi della Lazio. In chiusura, ha parlato anche di suo figlio Gianfilippo tifosissimo dei biancocelesti; queste le sue dichiarazioni.

Si aspettava un inizio di stagione così da parte della Lazio?

No non me l'aspettavo, è stato fatto un lavoro rivoluzionario, sono andati via tanti giocatori importanti e sono arrivati tanti giovani. Devo dire che è stato fatto un grande lavoro, complimenti alla società che ha investito bene trovando giocatori funzionali, oltre alla qualità vedo tanta quantità. Sono molto contento.

Qual è stato il colpo più interessante di quest'estate della Lazio sul mercato?

Sicuramente Tavares ha fatto la differenza, anche Dia. Per me il colpo più importante è stato Castellanos, quest'anno ha avuto finalmente l'opportunità di diventare un leader al posto di Immobile che l'anno scorso ha spesso giocato al posto suo. Quest'anno, con la possibilità di giocare sempre ha acquisito sicurezza e penso che sia più un colpo di quest'anno che dello scorso

La Roma può essere considerata la delusione più grande di questo campionato?

Per me la Roma è una buona squadra, sono stati fatti degli errori e anche riconosciuti: analizzando le varie conferenze stampa che ha fatto Ranieri ha fatto notare gli errori. Sono stati spesi tanti soldi e probabilmente non bene al contrario della Lazio che ha fatto un mercato funzionale, la Roma ha pensato più a investimenti di nome come Soule. Prendere lui quando hai Baldanzi secondo me va a precludere la possibilità di valorizzare un investimento fatto precedentemente, non funzionale al progetto.

Che tipo di derby si aspetta?

Vede dei favoriti?

Nel derby è difficile vedere un favorito, il derby è il derby. Se analizziamo quello che c'è stato a Milano, la favorita era l'Inter ma ha vinto il Milan. Mi auguro che la Lazio riesca a vincere però sarà una partita diversa dalle altre che andrà vissuta come un derby, non è una solita partita di campionato.

